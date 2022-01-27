Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Ocak Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 27 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.27 09:41:44 37.8147 30.8523 3.8 -.- 1.7 -.- BALKIRI-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.01.27 09:38:23 37.8345 30.8287 9.0 -.- 3.2 3.3 AKPINAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.01.27 09:33:45 35.8608 23.8295 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.27 07:54:53 40.7997 28.9798 5.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.01.27 07:51:56 38.8785 27.0595 6.7 -.- 1.6 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2022.01.27 07:35:19 36.8382 28.0153 8.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.27 07:08:21 40.7392 31.5393 13.1 -.- 1.4 -.- KURKCULER-(BOLU) İlksel

2022.01.27 06:39:58 39.1453 41.9780 24.6 -.- 1.1 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS) İlksel

2022.01.27 06:34:36 37.1343 28.4352 5.0 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.27 06:30:31 36.8402 28.0787 5.3 -.- 1.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.01.27 06:27:29 39.2263 29.1715 6.3 -.- 3.4 3.4 YENIPINAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2022.01.27 04:56:50 40.1672 24.5133 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.01.27 04:09:04 37.8735 30.5985 13.6 -.- 1.7 -.- KULEONU-(ISPARTA) İlksel

2022.01.27 03:09:05 37.9105 26.6745 4.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.01.27 02:14:09 36.0293 30.2112 25.5 -.- 2.5 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2022.01.27 01:29:58 38.5900 28.0275 3.0 -.- 1.5 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2022.01.27 01:02:56 40.0822 41.8275 4.8 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.01.27 00:51:48 40.0252 41.8370 15.4 -.- 2.1 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.01.27 00:47:25 40.0770 41.8777 15.1 -.- 1.4 -.- ORTAKLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.27 00:26:13 35.8815 30.0973 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.26 23:31:57 39.7793 41.8503 13.3 -.- 1.8 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel