20 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri
,AFAD SON DEPREMLER - 20 OCAK 2022
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 OCAK 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.20 16:22:36 37.2978 36.2503 13.1 -.- 1.6 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.20 16:17:40 39.0125 35.9183 17.4 -.- 1.4 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 15:49:27 39.8435 41.8825 23.8 -.- 1.9 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.20 15:46:44 36.5270 28.5988 18.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 15:37:40 37.1825 36.3968 25.0 -.- 1.7 -.- SERINOVA-(OSMANIYE) İlksel
2022.01.20 15:14:28 37.7448 26.9532 16.1 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.20 14:38:22 40.6530 33.4143 20.2 -.- 1.4 -.- MARUF-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2022.01.20 14:30:36 40.4107 26.8495 26.4 -.- 1.5 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2022.01.20 14:10:48 36.1527 33.5267 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.20 14:03:56 37.4215 36.8272 11.2 -.- 1.5 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.20 13:44:49 37.0433 36.8080 18.5 -.- 1.6 -.- KATRANCI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2022.01.20 13:44:24 34.9768 25.2505 12.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 13:42:49 36.1530 33.5553 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.20 13:08:05 39.5310 33.5762 2.6 -.- 1.3 -.- ARMUTLU-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel
2022.01.20 11:58:21 37.9202 29.2498 14.7 -.- 1.4 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.20 11:04:57 38.3057 37.1543 5.0 -.- 1.4 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.20 10:49:08 39.0527 37.5583 6.3 -.- 1.5 -.- MESCIT-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.01.20 10:45:52 36.3813 28.4032 29.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 10:42:15 37.1762 34.6535 6.1 -.- 1.8 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2022.01.20 10:39:20 37.8593 29.3067 10.2 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.20 10:26:33 39.0970 29.5907 6.7 -.- 1.8 -.- YEGINLER-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.01.20 09:45:06 37.6462 27.2953 7.3 -.- 2.5 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel
2022.01.20 09:34:21 39.8540 29.3218 4.9 -.- 1.6 -.- SORGUN-KELES (BURSA) İlksel
2022.01.20 09:19:07 36.3705 27.0777 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 09:11:22 37.8748 27.2942 16.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.20 08:27:57 37.9437 27.1903 14.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.20 07:24:08 36.0243 32.5653 22.7 -.- 2.8 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 07:18:22 39.6620 36.1445 5.0 -.- 2.2 -.- FARASDERESI-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2022.01.20 07:02:47 39.9687 24.0448 24.7 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.20 07:02:02 36.3867 27.1218 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 06:38:53 36.0713 29.7397 1.6 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 06:30:46 39.9752 24.3427 5.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.20 06:02:53 39.0197 35.9135 5.0 -.- 2.3 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 05:49:02 39.0412 35.9090 3.9 -.- 2.7 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 05:09:44 35.8018 27.0707 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.20 04:58:54 37.8718 29.6253 15.3 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.01.20 04:27:12 40.7270 27.4125 4.0 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.01.20 03:54:34 36.9162 27.4638 16.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 03:50:09 37.2263 36.0035 6.9 -.- 2.8 -.- KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.20 03:30:45 35.1387 25.2940 1.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 02:19:45 37.7248 26.4602 12.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.20 02:11:29 39.0528 28.3488 1.8 -.- 1.7 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2022.01.20 01:39:25 37.2543 29.5515 13.2 -.- 1.6 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.01.20 01:20:49 37.0592 28.4143 5.0 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.20 01:17:25 39.2257 29.4517 7.9 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2022.01.20 01:04:44 39.0575 35.9045 5.0 -.- 2.9 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 00:52:23 39.0425 35.9217 8.3 -.- 1.8 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.01.20 00:29:27 39.2583 40.1105 24.0 -.- 1.8 -.- YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2022.01.20 00:12:07 37.4405 30.1250 15.2 -.- 1.2 -.- KAYI-KEMER (BURDUR) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!