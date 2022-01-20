Deprem mi oldu? Son dakika deprem verileri: 20 Ocak AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler - En son nerede deprem oldu?

20 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

,AFAD SON DEPREMLER - 20 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.20 16:22:36 37.2978 36.2503 13.1 -.- 1.6 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.01.20 16:17:40 39.0125 35.9183 17.4 -.- 1.4 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.01.20 15:49:27 39.8435 41.8825 23.8 -.- 1.9 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.20 15:46:44 36.5270 28.5988 18.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.20 15:37:40 37.1825 36.3968 25.0 -.- 1.7 -.- SERINOVA-(OSMANIYE) İlksel

2022.01.20 15:14:28 37.7448 26.9532 16.1 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.20 14:38:22 40.6530 33.4143 20.2 -.- 1.4 -.- MARUF-KORGUN (CANKIRI) İlksel

2022.01.20 14:30:36 40.4107 26.8495 26.4 -.- 1.5 -.- SEVKETIYE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

2022.01.20 14:10:48 36.1527 33.5267 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.01.20 14:03:56 37.4215 36.8272 11.2 -.- 1.5 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.01.20 13:44:49 37.0433 36.8080 18.5 -.- 1.6 -.- KATRANCI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2022.01.20 13:44:24 34.9768 25.2505 12.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.20 13:42:49 36.1530 33.5553 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.01.20 13:08:05 39.5310 33.5762 2.6 -.- 1.3 -.- ARMUTLU-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel

2022.01.20 11:58:21 37.9202 29.2498 14.7 -.- 1.4 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.01.20 11:04:57 38.3057 37.1543 5.0 -.- 1.4 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.01.20 10:49:08 39.0527 37.5583 6.3 -.- 1.5 -.- MESCIT-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.01.20 10:45:52 36.3813 28.4032 29.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.20 10:42:15 37.1762 34.6535 6.1 -.- 1.8 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel

2022.01.20 10:39:20 37.8593 29.3067 10.2 -.- 2.2 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.01.20 10:26:33 39.0970 29.5907 6.7 -.- 1.8 -.- YEGINLER-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2022.01.20 09:45:06 37.6462 27.2953 7.3 -.- 2.5 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel

2022.01.20 09:34:21 39.8540 29.3218 4.9 -.- 1.6 -.- SORGUN-KELES (BURSA) İlksel

2022.01.20 09:19:07 36.3705 27.0777 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.20 09:11:22 37.8748 27.2942 16.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.01.20 08:27:57 37.9437 27.1903 14.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.20 07:24:08 36.0243 32.5653 22.7 -.- 2.8 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2022.01.20 07:18:22 39.6620 36.1445 5.0 -.- 2.2 -.- FARASDERESI-SARKISLA (SIVAS) İlksel

2022.01.20 07:02:47 39.9687 24.0448 24.7 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.20 07:02:02 36.3867 27.1218 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.20 06:38:53 36.0713 29.7397 1.6 -.- 1.5 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2022.01.20 06:30:46 39.9752 24.3427 5.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.01.20 06:02:53 39.0197 35.9135 5.0 -.- 2.3 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.01.20 05:49:02 39.0412 35.9090 3.9 -.- 2.7 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.01.20 05:09:44 35.8018 27.0707 7.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.20 04:58:54 37.8718 29.6253 15.3 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2022.01.20 04:27:12 40.7270 27.4125 4.0 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.01.20 03:54:34 36.9162 27.4638 16.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.20 03:50:09 37.2263 36.0035 6.9 -.- 2.8 -.- KESIKKELI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.01.20 03:30:45 35.1387 25.2940 1.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.20 02:19:45 37.7248 26.4602 12.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.20 02:11:29 39.0528 28.3488 1.8 -.- 1.7 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel

2022.01.20 01:39:25 37.2543 29.5515 13.2 -.- 1.6 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2022.01.20 01:20:49 37.0592 28.4143 5.0 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.20 01:17:25 39.2257 29.4517 7.9 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2022.01.20 01:04:44 39.0575 35.9045 5.0 -.- 2.9 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.01.20 00:52:23 39.0425 35.9217 8.3 -.- 1.8 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.01.20 00:29:27 39.2583 40.1105 24.0 -.- 1.8 -.- YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2022.01.20 00:12:07 37.4405 30.1250 15.2 -.- 1.2 -.- KAYI-KEMER (BURDUR) İlksel