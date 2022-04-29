Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son dakika depremleri anlık olarak yayınlıyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte 29 Nisan 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ve listesi...
29 NİSAN 2022 AFAD SON DEPREMLER
29 NİSAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.29 10:10:06 36.9127 30.9565 70.6 -.- 3.0 3.1 ASAGIKOCAYATAK-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.04.29 09:19:50 39.0675 27.5208 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.04.29 08:53:14 40.4512 28.5237 8.2 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.29 08:45:55 34.5412 24.4488 7.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 08:32:11 39.1083 27.5518 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2022.04.29 07:55:37 38.1962 36.2773 13.4 -.- 1.8 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2022.04.29 07:17:55 37.8647 27.1478 11.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 06:53:46 37.8838 29.2610 9.3 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.29 05:52:02 41.1720 34.4827 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2022.04.29 05:37:46 37.0697 36.1887 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2022.04.29 05:25:11 39.9618 42.2237 5.0 -.- 2.5 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.04.29 05:15:51 36.0112 27.2597 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.29 04:18:59 37.8473 29.2742 11.3 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.04.29 03:57:08 37.0565 28.4175 6.9 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 03:36:33 37.8813 29.2593 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.29 02:50:55 37.2035 30.5867 1.1 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.04.29 01:33:05 37.0005 27.7225 5.0 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.29 01:15:52 37.0490 28.4207 8.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 01:12:04 37.8548 26.9217 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 00:22:39 36.9787 27.6582 5.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 00:12:28 37.0237 28.3172 8.2 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
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