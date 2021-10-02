Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 2 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 2 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak olarak Erzurum Aziziye'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 2 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.10.02 15:47:28 41.8098 25.1505 5.4 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN İlksel

2021.10.02 15:40:40 40.7233 30.6700 0.0 -.- 2.0 -.- CAYIRBASI-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2021.10.02 15:34:16 38.6380 27.5645 10.2 -.- 2.2 -.- CAVUSOGLU-(MANISA) İlksel

2021.10.02 15:10:08 37.3455 30.2577 101.0 -.- 2.2 -.- URKUTLU-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.10.02 14:25:26 37.8297 28.8163 13.8 -.- 2.0 -.- INCIRPINAR-BABADAG (DENIZLI) İlksel

2021.10.02 13:59:22 37.1343 37.1523 0.0 -.- 1.7 -.- BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2021.10.02 13:50:17 36.3498 29.1000 20.4 -.- 3.0 3.1 BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2021.10.02 12:54:31 40.0255 28.1772 5.1 -.- 1.6 -.- UMITELI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel

2021.10.02 11:58:39 39.7735 27.6380 13.2 -.- 3.1 3.0 PATLAK-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2021.10.02 11:38:58 35.1233 25.2900 8.6 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 10:45:38 35.3483 27.7600 13.8 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ İlksel

2021.10.02 10:24:33 37.9048 27.1645 6.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.02 10:15:32 37.8687 27.0833 4.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.02 09:11:42 36.4737 27.1847 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 08:56:24 36.4670 27.1137 4.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 07:24:12 38.8012 40.3440 5.0 -.- 2.5 -.- GEMTEPE-PALU (ELAZIG) İlksel

2021.10.02 06:38:00 39.2570 41.6767 7.0 -.- 2.3 -.- AKGOZE-HINIS (ERZURUM) İlksel

2021.10.02 06:29:44 39.2485 41.6953 6.4 -.- 2.4 -.- BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) İlksel

2021.10.02 06:23:03 36.4925 27.1287 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 05:57:11 36.4403 27.2060 8.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 05:22:21 39.4232 26.2767 4.0 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.02 05:19:48 36.3677 27.1208 8.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 05:17:20 36.4535 27.2172 22.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 04:42:48 36.4797 27.2575 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 04:41:18 36.5262 27.4523 5.4 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 04:33:24 36.4567 27.1927 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 04:29:52 38.4483 38.9723 5.3 -.- 1.7 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.10.02 04:26:41 39.9980 27.4092 6.4 -.- 1.7 -.- BALLICAY-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2021.10.02 04:08:41 36.5762 27.4113 6.8 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 03:59:07 36.4585 27.2093 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 03:05:21 36.5642 27.4858 2.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 02:44:09 38.1785 27.4092 8.6 -.- 1.7 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel

2021.10.02 02:42:41 37.8937 26.9297 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.02 02:35:34 35.8378 30.9422 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.02 02:33:48 37.8795 27.1533 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.02 02:17:43 39.3632 25.6142 8.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.10.02 01:48:23 39.1255 36.0590 9.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.10.02 01:22:52 37.7013 29.3763 5.9 -.- 1.2 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.10.02 01:20:00 36.4850 27.2303 15.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.02 01:18:21 39.1087 36.0840 5.3 -.- 1.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.10.02 00:54:09 40.2035 31.8528 5.0 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.10.02 00:27:44 37.0820 28.3087 18.4 -.- 0.9 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel