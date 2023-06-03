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Haberler Gündem Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde 3 Haziran Cumartesi? AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu, kaç şiddetinde 3 Haziran Cumartesi? AFAD Kandilli son depremler listesi!

Aktif fay hatları üzerinde bulunan yurdumuzda sık sık meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Ajanslara son dakika olarak düşen son deprem haberinin detaylarına göre; Sivas'ta 18:07 sularında bir deprem meydana geldi. İşte, söz konusu depreme dair tüm ayrıntılar...

Giriş: 03.06.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde 3 Haziran Cumartesi? AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
HABERTURK.COM

Türkiye, bir deprem haberi ile daha sarsıldı. Ülkemizin dört bir yanında süregelen deprem, bu kez Sivas'ta yaşandı. Konuyla ilgili olarak binlerce vatandaşımız için ayrıntıları ve son depremler sorgulama ekranını derledik!

MERKEZ ÜSSÜ ULAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, saat 18:07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAKLAŞIK 7 KM DERİNLİKTE!

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili yeni bilgiler gelir gelmez haberimizde yer alacak...

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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