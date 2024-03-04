Türkiye'nin her bölgesinde yaşanan sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırmaları arttı. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar için ülke genelinde meydana gelen son dakika depremleri haberimizde derledik. İşte, 4 Mart Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...