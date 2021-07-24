24 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri
AFAD SON DEPREMLER - 24 TEMMUZ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Muğla Marmaris'te 24.07.2021 09:22:50'de meydana gelen 2.3 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 TEMMUZ
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.24 09:22:50 36.8140 28.2260 6.9 -.- 2.5 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.07.24 09:07:45 36.3523 27.1028 8.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 08:32:51 38.9248 25.9523 20.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 08:29:10 36.2772 27.0978 5.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.24 08:21:00 38.9537 26.0510 16.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 08:19:47 38.9750 26.1733 6.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.24 08:17:08 38.9357 26.0760 8.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.24 08:15:36 38.9552 26.0027 6.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 08:05:23 38.9603 26.0802 8.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.24 07:57:36 39.9690 25.6387 8.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 07:45:12 36.3443 27.0763 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.24 06:58:04 38.9502 26.0817 5.7 -.- 3.3 3.3 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.24 06:51:43 38.9553 26.0512 3.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 06:44:06 38.9657 26.1143 8.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.24 06:37:27 36.3803 27.0893 6.5 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 06:05:32 38.1888 38.3740 4.9 -.- 2.4 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2021.07.24 05:32:51 35.0798 25.2478 6.6 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 05:30:55 36.3638 27.1177 2.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 05:28:26 36.3728 27.0945 3.1 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 05:15:43 35.1842 25.2327 5.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 05:15:12 36.3672 27.0852 5.1 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 05:07:36 35.1137 25.2165 5.3 -.- 4.9 4.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 04:50:21 38.9258 25.9825 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 04:44:40 40.1125 33.2172 8.1 -.- 1.9 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2021.07.24 04:15:57 38.9600 25.9932 15.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 04:15:56 38.8923 25.8090 19.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 04:08:54 38.9743 26.0340 5.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 03:44:58 36.7543 31.2152 7.8 -.- 2.8 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 03:38:35 38.9603 26.0122 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 03:30:03 39.0040 26.0697 10.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.24 03:20:55 38.9300 26.0515 7.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 03:00:53 38.9818 26.0612 7.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 02:43:09 38.9572 26.6418 11.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 02:40:33 38.6467 39.2482 12.6 -.- 1.7 -.- AKCAKIRAZ-(ELAZIG) İlksel
2021.07.24 02:23:05 38.9392 25.9697 16.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 01:26:50 36.2998 28.1522 58.9 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 01:23:00 38.9638 26.1230 9.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.24 01:20:57 38.4995 39.2585 8.5 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.07.24 01:08:19 36.3950 27.0802 2.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.24 01:02:24 38.9532 26.0373 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.24 00:41:45 38.9723 26.0600 13.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
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