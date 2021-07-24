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Deprem mi oldu? 24 Temmuz 2021 son dakika deprem haberleri: AFAD, Kandilli son depremler listesi

Türkiye'de en büyük gündem her zaman deprem oluyor. Geçtiğimiz gün Muğla'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, "Deprem mi oldu?" sorusu araştırmalarının çoğalmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 24 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen son depremler listelerini açıkladı. İşte 24 Temmuz AFAD, Kandilli son depremler

24.07.2021 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 24 Temmuz 2021 son dakika deprem haberleri: AFAD, Kandilli son depremler listesi

24 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri

AFAD SON DEPREMLER - 24 TEMMUZ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Muğla Marmaris'te 24.07.2021 09:22:50'de meydana gelen 2.3 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 TEMMUZ

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.24 09:22:50  36.8140   28.2260        6.9      -.-  2.5  -.-   ICMELER-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2021.07.24 09:07:45  36.3523   27.1028        8.1      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.24 08:32:51  38.9248   25.9523       20.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 08:29:10  36.2772   27.0978        5.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.24 08:21:00  38.9537   26.0510       16.9      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 08:19:47  38.9750   26.1733        6.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.24 08:17:08  38.9357   26.0760        8.8      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.24 08:15:36  38.9552   26.0027        6.8      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 08:05:23  38.9603   26.0802        8.4      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.24 07:57:36  39.9690   25.6387        8.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 07:45:12  36.3443   27.0763        5.0      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.24 06:58:04  38.9502   26.0817        5.7      -.-  3.3  3.3   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.24 06:51:43  38.9553   26.0512        3.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 06:44:06  38.9657   26.1143        8.5      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.24 06:37:27  36.3803   27.0893        6.5      -.-  3.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.24 06:05:32  38.1888   38.3740        4.9      -.-  2.4  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel
2021.07.24 05:32:51  35.0798   25.2478        6.6      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.07.24 05:30:55  36.3638   27.1177        2.5      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.24 05:28:26  36.3728   27.0945        3.1      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.24 05:15:43  35.1842   25.2327        5.4      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.07.24 05:15:12  36.3672   27.0852        5.1      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.24 05:07:36  35.1137   25.2165        5.3      -.-  4.9  4.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.07.24 04:50:21  38.9258   25.9825        8.7      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 04:44:40  40.1125   33.2172        8.1      -.-  1.9  -.-   AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)                         İlksel
2021.07.24 04:15:57  38.9600   25.9932       15.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 04:15:56  38.8923   25.8090       19.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 04:08:54  38.9743   26.0340        5.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 03:44:58  36.7543   31.2152        7.8      -.-  2.8  -.-   SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   İlksel
2021.07.24 03:38:35  38.9603   26.0122        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 03:30:03  39.0040   26.0697       10.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.24 03:20:55  38.9300   26.0515        7.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 03:00:53  38.9818   26.0612        7.8      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 02:43:09  38.9572   26.6418       11.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 02:40:33  38.6467   39.2482       12.6      -.-  1.7  -.-   AKCAKIRAZ-(ELAZIG)                                İlksel
2021.07.24 02:23:05  38.9392   25.9697       16.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 01:26:50  36.2998   28.1522       58.9      -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.07.24 01:23:00  38.9638   26.1230        9.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.24 01:20:57  38.4995   39.2585        8.5      -.-  1.5  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2021.07.24 01:08:19  36.3950   27.0802        2.5      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.24 01:02:24  38.9532   26.0373        7.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.24 00:41:45  38.9723   26.0600       13.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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