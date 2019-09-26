26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından, 'deprem kahini' olarak bilinen Hollandalı Frank Hoogerbeets'in deprem uyarıları yeniden gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Hoogerbeets, 5.8'lik depremin ardından da tam olarak bilmek imkansız olsa bile bunun bir öncü olabileceğine dikkat çekerek, kısa süre içerisinde 6 ile 7 büyüklükleri arasında bir deprem olabileceği uyarısında bulundu ve dikkatli olma çağrısı yaptı.
Ancak Hoogerbeets'in bazı deprem tahminlerinde başarılı olsa bile, bilim çevrelerinden sıklıkla eleştiriler alan bir isim olduğunu unutmamak gerekiyor. Zira Ditrianum isimli bir proje yürüten Hoogerbeets depremlerin, gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleriyle ilişkili olduğunu düşünüyor.
Ancak bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir fikir değil. Babası bir bilgisayar yazılımcısı olan ve babasının da yardımıyla geliştirdiği bir yazılım aracılığıyla evrendeki hareketlenmeleri takip eden Hoogerbeets, depremleri önceden tahmin etmeye çalışıyor. Bilim insanlarının önemli bir bölümü ise gezegenlerin ve Ay'ın hareketleri ile depremler arasında bir ilişki bulunmadığını savunuyor.
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