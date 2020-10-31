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Dün Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan son dakika açıklamaya göre, 25 vatandaşımız hayatını kaybederken, 831 kişi de yaralandı. Büyük depremin ardından depreme hazırlık açısından deprem çantasının nasıl hazırlanacağı yeniden gündem oldu.

"AFET ÇANTANIZIN HAZIR VE ULAŞILABİLECEK BİR YERDE OLMASI ÖNEMLİ"

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı),"Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir" uyarısında bulunuyor.

KÜÇÜK YARALANMALARINIZ VARSA...

AFAD'a göre, bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evde, iş yerinde değil okulda, sınıfta da olmalıdır.

Bunun için öğretmenle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmenin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?

Gıda

* Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.)

Önemli belge fotokopileri

* Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

* Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

* Zorunlu Deprem Poliçesi

* Diplomalar

* Pasaport, banka cüzdanı vb.

* Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

* İç çamaşırı

* Çorap

* Yağmurluk

* İklime uygun giysiler

Su

* Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

* Sabun ve Dezenfektanlar

* Diş fırçası ve macunu

* Islak mendil

* Tuvalet kâğıdı

* Hijyenik ped

Diğer malzemeler



* İlk yardım çantası

* Uyku tulumu veya battaniye

* Çakı, düdük, küçük makas

* Kâğıt, kalem

* Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli).