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Deprem bölgesinden dönen yolcu otobüsü Kayseri'de devrildi: Ölü ve yaralılar var

Deprem bölgesi Malatya'daki görevlerinden dönen Bağcılar Belediyesi personelini taşıyan yolcu otobüsü, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Feci kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Giriş: 06.04.2023 - 05:43 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinden dönen yolcu otobüsü Kayseri'de devrildi: Ölü ve yaralılar var
Deprem bölgesinden dönen yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı
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AA

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNÜYORLARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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