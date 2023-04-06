Deprem bölgesinden dönen yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNÜYORLARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.