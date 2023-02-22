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Haberler İş-Yaşam

Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı

Deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 22.02.2023 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinde işten çıkarma yasaklandı
HABERTURK.COM

Olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alından tedbirlere dair cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, deprem felaketi sonrası 8 Şubat tarihinde ilan edilen OHAL kapsamındaki illerde deprem nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulamasına gidilecek. Hasar durumunu belgeleyen işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecek.

Kısa çalışma ödeneği üç aya kadar sürecek. Gerekirse bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Olağanüstü hal ilan edilen deprem bölgesindeki illerde işten çıkarma yasağı uygulanacak. Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, olağanüstü hal süresince sadece 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde, işyerinin kapanması, işin sona ermesi hallerinde feshedilebilecek.

Yasağa aykırı şekilde iş akdini fesheden işverene, her ay için bir aylık asgari ücret tutarında ceza verilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

İşyerinde kısa çalışma ödeneği veya işsizlik ödeneği koşullarını yerine getiremeyen depremzede işçilere nakdi ücret desteği sağlanacak.

Deprem illerinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla sigortalı çalışmakta olan işçilerden, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği için yeni bir hak sahipliği oluşmayanlara İşsizlik Fonu’ndan günlük 133.44 TL nakdi ücret desteği verilecek. Aylık destek tutarı 4 bin lira olacak.

Nakdi ücret desteği alanlar, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal süresince uzatıldı.

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