Deprem anı Habertürk ekranına böyle yansıdı
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı, Habertürk ekranlarına böyle yansıdı
İstanbul'da merkez üssü Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü.
Deprem anı Habertürk TV ekranına yansıdı. O sırada stüdyoda yayın yapan Hülya Hökenek, depremin şiddetini ve etkisini gözler önüne serdi.