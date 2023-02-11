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Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı

Hatay'da enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara'da tedavi altına alınan ve bu sayede bacağı kesilmekten kurtulan Arzu Kutlu, 13 yaşındaki ikiz evlatlarından birini depremde kaybettiğini belirterek, diğer evlatlarından aldığı güçle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi

Giriş: 11.02.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı
Deprem 13 yaşındaki ikizleri ayırdı
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AA

Arzu Kutlu, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere, ailesiyle Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalandı.

AA'nın haberine göre üç çocuk annesi Kutlu, depremden sağ çıktı ama canının bir yarısını enkaz altında bıraktı.

Enkazda üzerine kolon düşen bacağı kangren olma riski taşıyan, bu nedenle hemen Ankara'ya getirilerek Koru Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve bu sayede bacağı kesilmekten kurtulan 36 yaşındaki Kutlu, deprem esnasında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Kutlu, yaşadıkları iki katlı evin üzerlerine olduğu gibi tek parça halinde çöktüğünü belirterek, "Bütün kolonlar 13 yaşındaki ikiz oğullarımdan Ayberk'in üzerine denk gelmiş. Bizim nefes alacak bir parça alanımız vardı ama oğlumun yoktu. Enkazda dua ettik, hep birlikte Kelime-i Şehadet getirdik. Oğlum o esnada orada melek oldu" dedi.

Enkazdan çıkabilen ikizlerinden Arda'nın komşulara haber vermesiyle kurtulduklarını aktaran Kutlu, "Küçük oğlum ve ikizlerimden Arda kurtuldu. Son anda nefes alamayacak durumdayken küçücük bir delikten çıkabildik. Ayağım kolonların altında kaldığı için ezilmişti, kangren olma riski var diye buraya getirildik. Üç gün boyunca diğer oğlum, kuzum enkazda kaldı, çıkaramadılar" ifadesini kullandı.

"YÜREĞİM ORADA KALDI"

Eşinin muhtar olduğunu ve insanlara yardım edebilmek için Antakya'da kaldığını dile getiren Arzu Kutlu, Ankara'ya bir yardım kuruluşunun boş dönen aracıyla geldiklerini ifade etti.

Yolda arabadaki doktorların kendisine ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesten Allah razı olsun. İki çocuğumla birlikte Ankara'ya geldim. Onlar da rahatsızdı, tedavi edildi. Kangren olma riski vardı ama bacağım kurtuldu. Ben ayağımın acısını bile hissetmiyorum, benim evladım enkaz altında kaldı, yüreğim orada kaldı. Başka bir şey düşünemiyorum. Arda'mın ikiziydi Ayberk'im, aynısıydı oğlumun, cennete gitti. Rabbime şükrediyorum, bir evladımı kaybettim ama iki evladımı bana bağışladı. Rabbimin hediyesiydi Ayberk'im, onu geri verdim, gönderdim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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