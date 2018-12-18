Deportivo Alaves: 0 - Athletic Bilbao: 0

İspanya Primera Lig Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçına sahne oldu.Deportivo Alaves ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Fernando Pacheco, Ruben Duarte, Victor Laguardia, Guillermo Maripan, Ximo Navarro, Tomas Pina, Ibai Gomez, Manu Garcia, Jony, John Guidetti, Jonathan CalleriAthletic Bilbao mücadeleye şu 11'le başladı: Iago Herrerin, Inigo Martinez, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Ander Capa, Benat Etxebarria, Inigo Cordoba, Markel Susaeta, Dani Garcia, Raul Garcia, Aritz AdurizKarşılaşma golsüz bitti. İlk 45 dakikada Athletic Bilbao futbolcusu Dani Garcia sarı kart gördü.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Deportivo Alaves ekibinde John Guidetti ve Ibai Gomez oyundan çıktı, Ruben Sobrino ve Borja Baston yerine girdi., Athletic Bilbao takımında ise Inigo Cordoba, Aritz Aduriz, Benat Etxebarria çıktı, Iker Muniain, Inaki Williams, Mikel San Jose girdi.157 kodlu maçta İddaa'da beraberlik bahisi oynayanlar 2.75 oran elde etti.Deportivo Alaves son 5 maçta 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.