Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk oluyor.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR

SAAT: 20.30

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: A Spor

STAT: Denizli Atatürk

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Tiago, Asım, Mustafa, Özer, Bekir, Erdal, Bünyamin, Ahmet, Muhammet, Muhammed Eren

YEDEKLER: Hüseyin, Schwechlen, Gökhan, Emre, Alaattin, Muhammed, Mayi, Ömer Şişmanoğlu, Mehmet Eren Sıngın, Emir Toprak

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yusuf, Yunus, Murat Cem, Kouassi, Enis Destan

YEDEKLER: Arda, Vitor Hugo, Taha, Bruno PEres, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Trondsen, Kerem, Batuhan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık sonuçla geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın mücadelesini veriyor.