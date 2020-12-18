Süper Lig'de 21. sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, 20 Aralık Pazar günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 700. maçına çıkacak.
Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984 sezonunda teknik direktör Nevzat Güzelırmak yönetiminde yer alan Yukatel Denizlispor, 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında 3 kez lige veda etti.
2019-2020 sezonunda tekrar Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı ekip, bu yıl 21. kez yer aldığı Süper Lig'de 20 Aralık Pazar günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla 700. müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de geride kalan 699 maçta 212 galibiyet alan, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet yaşayan Ege temsilcisi, 847 gol atıp kalesinde 1001 gol gördü. 2003-2004 sezonunda 34 maçta 17 galibiyete ulaşan Denizlispor, yüzde 50'lik galibiyet oranıyla en başarılı dönemini geçirdi.
EN FAZLA FORMA GİYEN ROMAN KRATOCHVİL
Süper Lig'de 296 farklı ismin forma giydiği Yukatel Denizlispor'da 198 maça çıkan Roman Kratochvil en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor.
Kratochvil'i 171 karşılaşmayla Serhat Gülpınar, 163 maçla Kenan Atay, 162 müsabakayla Zafer Dinçer ve 161 karşılaşmayla Zafer Derici takip ediyor.
EN GOLCÜ ZAFER DİNÇER
Süper Lig'de ilk golünü Altan Çetindağ'la bulan yeşil-siyahlı ekipte 5 sezon forma giyen Zafer Dinçer, attığı 39 golle takımın en golcü ismi durumunda bulunuyor.
Zafer Dinçer'in ardından en fazla gol atanlar 36 golle Hüseyin Şengül, 33 golle Roman Kratochvil, 32 gole ulaşan Veysel Cihan, 31 gollü Ersen Martin ve 30 gole imza atan Yusuf Şimşek oldu.
YALÇIN KOŞUKAVAK 32. TEKNİK DİREKTÖR
Bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçıyla yeşil-siyahlı ekipteki ilk maçına çıkacak Yalçın Koşukavak, Süper Lig tarihinde Denizlispor'un 32. teknik direktörü olacak.
Denizlispor ile Süper Lig'de 81 maça çıkan Giray Bulak, 70 müsabakada görev yapan Ümit Kayıhan ve 66 karşılaşmaya çıkan Nevzat Güzelırmak en fazla görev yapan çalıştırıcılar konumunda yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!