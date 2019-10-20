Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında hakem Fırat Aydınus'un yönetimine tepki gösterdi.

"Mustafa Yumlu'ya yapılan hareket kesinlikle penaltıydı. Anadolu takımları bu hakem kararlarını hak etmiyor. Yazıklar olsun, başka bir şey söylemeyeceğim. Denizlispor oynadı, Fenerbahçe kazandı. Bu kadar söylüyorum" ifadelerini kullandı.