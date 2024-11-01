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        Haberler Gündem Denizli haberleri: Pes! Pide harcından kalp çıktı | SON DAKİKA HABERLERİ

        Pes! Pide harcından kalp çıktı!

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler listesinde, Denizli'den bir pideci yer aldı. Yapılan denetimde pideye, sakatat olarak kalp konulduğu tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:20
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        Pes! Pide harcından kalp çıktı!
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla devam ediyor.

        İHA'da yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmesi 31 Ekim 2024 tarihinde resmi sayfasında yaptığı açıklamayla ifşa etmeyi sürdürdü.

        PİDENİN HARCI ŞOKE ETTİ

        Listede yer alan Denizli’den de bir firma yer aldı. Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren pideciden alınan pide harcı numunesinde dana eti ve yağı, domates, soğan, biber, maydanoz ve tuzun yanı sıra sakatat olarak kalp tespit edildiği bildirildi.

        Bakanlık tarafından 16 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan taklit ve tağşiş gıda listesinde Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren iki yağ firması da yer almıştı.

        Firmaların satışa sunduğu zeytinyağlarından alınan numunelerin incelenmesinde sızma zeytinyağına tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edilmişti.

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        #Denizli
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