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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ana binasına deprem tahliyesi

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ana binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle farklı binalarda hizmet vermek üzere boşaltıldı

Giriş: 07.03.2023 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ana binası boşaltıldı
AA

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde hizmet veren ana binanın, depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Binada hizmet veren birimlerin ana binanın bulunduğu bahçedeki ek bina ile Çevik Kuvvet, Akhan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bereketli Polis Merkezi Amirliği, Çınar Polis Merkezi Amirliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ binasında hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

*Fotoğraf: İHA

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