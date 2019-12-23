İHA

Denizli-Ankara karayolundan şehir merkezine girmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayoluna direkt geçişi sağlayacak çevre yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli’nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tünel inşaatı sona erdiğinde Ankara karayolundan Denizli çevre yoluna girecek olan araçlar Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde başlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tüneli kullanıp köprülü kavşak ile Cankurtaran Mahallesi’ne ulaşarak, şehir merkezini görmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarına bağlanacak.

İHA'nın haberine göre; 4 yılı aşkın süredir devam eden projenin 2020 yılı ortalarında bitmesi hedefleniyor. Tünelin geçtiği dağdan zemine yaklaşık 180 metre derinlikte olan tünelde iki tüp bulunuyor.

TÜNELDE İÇ KAPLAMA BETON ÇALIŞMASI BİTTİ

Geçtiğimiz aylarda ışık görme töreninin yapıldığı tünel tüpleri tamamen açılırken, yakın zamanda da tünelin iç kaplama beton çalışması tamamlandı. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan tünelde elektrik tesisatı ve havalandırma gibi çalışmalarda hızla devam ediyor. Tünelin yapım işini üstlenen yüklenici firmada yüzlerce işçi inşaatın bir an önce tamamlanması için adeta canla başla çalışıyor. Honaz Tüneli'nde diğer tünellerde olduğu gibi güvenlik açısından sürekli kontrolü sağlanan ve içerisinde barındırdığı acil durum noktaları da mevcut olacak.