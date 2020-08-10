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Denizli'de trafo yangını: 7 mahallede elektrik kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede korku yaratan yangın nedeniyle 7 mahallede elektrik kesildi

10.08.2020 - 04:38 | Güncelleme: ABONE OL
denizli
DHA

Kervansaray Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda bulunan elektrik trafosunda saat 00.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle Kervansaray, Bağbaşı, Zeytinköy, Tekkeköy, Gökpınar, Cumhuriyet ve Kayıhan Mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı. DHA'nın haberine göre; yangın çevrede korku yaratırken vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak çalışmaları izledi. Elektrik dağıtım şirketi tarafından kesintinin sona ermesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlardan Ali Özdemir, çıkan yangın nedeniyle mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Kerem İz ise "Evde otururken bir anda elektrikler kesildi. Balkona çıktığımda dumanların çıktığını gördüm. Sokağa çıktığımda yangın başladı. Elektriğimiz kesildi, İtfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi.

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