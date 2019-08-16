Süper Lig'in açılış maçı olan Denizlispor - Galatasaray karşılaşmasında penaltı ve kırmızı kart gibi olaylar yaşanırken mücadele sonunda da istenmeyen olaylar yaşandı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre mücadelenin son düdüğünün ardından beş Denizlispor taraftarı, Galatasaray teknik heyetindeki Hasan Şaş ve Necati Ateş'e küfür etti. Bunun üzerine harekete geçen polisler olaya müdahale ederken bir taraftarı gözaltına almak için ters kelepçe taktı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin olaya müdahil oldu.

Başkan Ali Çetin "O çocuğu bırakmayacaksanız bana da kelepçe takın. İki gün önce aynı durumu yaşadım, nasıl hissettirdiğini bilirim" ifadelerini kullandı. Polislerin daha sonra kelepçe takılan taraftarı serbest bıraktığı belirtildi.