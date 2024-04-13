Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 6 yaralı
Denizli Sarayköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan aynı aileden 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobilde, aynı aileden biri ağır 6 kişi yaralandı.
Fırat D'nin kullandığı TIR, Denizli-Aydın yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp, Mesut Çoban idaresindeki otomobile çarptı. TIR, ardından şarampole yan yattı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
Otomobilde sıkışan sürücü Çoban ile eşi Özlem, çocukları Mustafa (10), Dünya, Eylül ve Elif Ada, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
TIR sürücüsü Fırat D. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlandı.