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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Denizli Acıpayam'da çarpışan iki otomobilden biri ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 01:19 Güncelleme: 09.12.2023 - 01:19
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        Denizli'de feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Ferdi Ağur'un kullandığı otomobil, Akalan kontrolsüz kavşağından ana yola dönerken, Ahmet Türkyılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı.

        OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ağur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        5 KİŞİ YARALANDI

        İtfaiye ekiplerince diğer otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan Türkyılmaz ile yanındaki 4 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle, Denizli-Antalya karayolunun Antalya istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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        #Son dakika haberler
        #Denizli
        #Acıpayam
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