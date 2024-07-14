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        Haberler Gündem Denizli'de devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Denizli'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

        Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, karı koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 01:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 01:29
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        Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
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        Oktay Burkay (39) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Yeni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki eşi Emine Burkay ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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