Denizli'de hayvan yetiştiricilerine yem desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin elinde kalan arpa ve mısırları satın alarak flake yem haline dönüştürerek hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 268 aile işletmesine vereceği toplamda 910 bin kilogramlık flake yem dağıtımına Çal ilçesinin Süller Mahallesi'nde başladı. Çal ve Bekilli ilçelerindeki toplam 136 yetiştiriciye yönelik yapılan dağıtım törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, davetliler, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Başkanvekili Marım törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de üretimin her geçen gün azaldığına dikkati çekerek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak üreten insanlarımızın yanında olmayı ve mutlu insanların yaşadığı bir kent oluşturmak istiyoruz" dedi.

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Büyükşehir olarak her zaman üreticinin yanında olacaklarını işaret eden Marım, Türkiye'ye model öncü bir kent oluşturmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından hayvan yetiştiricilerine arpa flake yem dağıtımı yapıldı.

Çal ilçesinde 103 yetiştiricinin 336 büyükbaş, Bekilli ilçesinde ise 33 yetiştiricinin 108 büyükbaş hayvanına toplamda 18 bin kg yem desteği verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hububat üretim sezonunun kurak geçmesine bağlı rekolte düşüşü yaşanması ve ürün fiyatlarının aşağı inmesi dolayısıyla zor günler geçiren çiftçilere destek olmak için arpa ve mısır alımı yapmıştı.