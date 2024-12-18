Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. DHA'nın aktardığı habere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

REKLAM advertisement1

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.