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        Haberler Gündem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

        Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

        Denizli'nin merkez Pamukkale ilçesinde saat 03.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 04:18 Güncelleme: 18.12.2024 - 04:18
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        Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. DHA'nın aktardığı habere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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