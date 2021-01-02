Sıcaklık 20'ye ulaştı! Sahile koştular!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan ülke genelindeki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın ikinci gününde de Antalya'da sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nda yalnızca kente tatile gelen turistler gezip hatıra fotoğrafı çekti.
Kentin ana arterlerinden olan ve her gün binlerce aracın geçtiği Adnan Menderes Bulvarı'nda ise yalnızca görevli kişilere ait araçların seyir halinde olduğu görüldü.
SICAKLIK 20 DERECEYE ULAŞTI
DHA'da yer alan habere göre hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte güneşin keyfini ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen turistler çıkardı.
TURİSTLER DENİZE GİRDİ
Kısıtlamadan muaf olan turistlerin bazıları sahilde denize girerken, bazıları ise kumların üzerine uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı yerleşik yabancılar ise evcil hayvanlarını sahilde gezdirdi.
"SİBİRYA'DAN GELDİK ORASI ŞU AN -30"
Deniz kenarında vakit geçiren turistlerden Julia Kuzenya, "Sibirya'dan tatile geldik. Orası şu an çok soğuk, eksi 30 derece. Burası sıcak olduğu için burada çok iyi vakit geçiriyoruz, yüzebiliyoruz. Bebeğim de çok mutlu" dedi.
"HAVA VE DENİZ ÇOK GÜZEL"
Sahile yakın otellerden birinde tatil yaptığını söyleyen Rus turist Zen Kupryashına, "Burada hava ve denizin çok güzel olduğunu gördük. Bu nedenle şimdi yüzmeye gideceğiz" diye konuştu.
"KEŞKE TİŞÖRT GİYSEYDİM"
Kız kardeşi Yelena Kupryashına ise, "Antalya'da tatil çok güzel. Hava çok güzel, deniz beklediğimiz gibi çok güzel" dedi.
Antalya'da yaşayan Ukraynalı yerleşik yabancı Zenya Malinih da, "Hava harika, çok sıcak. Eşofmanla çıktım, keşke tişört giyseydim. Köpeğimi gezdiriyorum" ifadelerini kullandı.
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