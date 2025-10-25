Denizden sonra havada: Bengü'nün korku dolu anları

Bengü, önceki gün çocukları; Zeynep ve Selim ile birlikte Bodrum'da tekne gezisine çıkmıştı.

Ancak tur sırasında aniden çıkan hortum, şarkıcının korku dolu anlar yaşamasına neden olmuştu.

Bengü, Bodrum'dan İstanbul'a uçakla dönerken, bu kez de etkili olan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle gergin anlar yaşadı.

O anları paylaşan Bengü; "Denizde, havada, karada, fırtınaya ve hortuma meydan okuyoruz. 1 saat 45 dakikada ilkin pas geçerek şükürler olsun indik" mesajını yayımladı.