'Aydınlıkevler' ile başlıyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BKM organizasyonuyla gerçekleşecek olan DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, 14 - 20 Ağustos ve 18 Ekim tarihleri arasında yıldız isimleri sevenleriyle buluşturacak.
Konserler, tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerinden oluşan DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri 14 Ağustos'ta bu senenin büyük ilgi gören oyunu 'Aydınlıkevler' ile başlayacak. Oyun, ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesinde ilk kez sahnelenecek.
15 Ağustos’ta Türk müziğinin önemli iki ismi Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi, 16 Ağustos’ta ise 7’den 70’e herkesi kahkahaya boğan 'Çok Güzel Hareketler 2' Açıkhava sahnesinde olacak. 17 Ağustos akşamı eğlence, Türk Pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu’yla devam edecek.
18 Ağustos’ta izleyenleri büyük sürprizlerin beklediği Doğru Koca Nasıl Seçilir adlı stand-up gösterisiyle Yasemin Sakallıoğlu, 19 Ağustos akşamı herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla Candan Erçetin ve 20 Ağustos’ta kendine özgü tarzıyla ve her zaman çok konuşulan konserlere imza atan Cem Adrian müzikseverlerle buluşacak. DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’nin finalini 18 Ekim'de Sertab Erener yapacak.
DENİZBANK AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİ
14 Ağustos Pazar... Aydınlıkevler
15 Ağustos Pazartesi... Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi
16 Ağustos Salı... Çok Güzel Hareketler 2
17 Ağustos Çarşamba... Kenan Doğulu
18 Ağustos Perşembe... Yasemin Sakallıoğlu - Doğru Koca Nasıl Seçilir?
19 Ağustos Cuma... Candan Erçetin
20 Ağustos Cumartesi... Cem Adrian
18 Ekim Salı... Sertab Erener
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