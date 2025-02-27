Deniz Uğur'dan sert eleştiriler

Deniz Uğur, kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener ile katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğur, bir hayli sert eleştirilerde bulundu.

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"YETENEKLİ İNSANLARIN ÖNE ÇIKMASI LÂZIM"

Deniz Uğur, birçok yetenekli oyuncunun göz ardı edildiğini belirterek tepkisini; "Gerçekten yetenekli insanların öne çıkması lâzım, sektörde tekelleşme olmamalı" şeklinde dile getirdi.

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"MAYMUN DAHA ÇOK İZLENİR"

Sosyal medyanın oyuncu seçimlerinde etkili olmasını da eleştiren Deniz Uğur, bu durumun sanatla bağdaşmadığını söyleyerek; şu ifadeleri kullandı: Birinin milyonlarca takipçisi olması, onun oyunculukta başarılı olduğu anlamına gelmez. Sosyal medya bambaşka bir mecra... Ben de kullanıyorum ama görüşlerimi paylaşmak için... Entelektüel seviyesi yüksek insanlar daha çok beni takip ediyor. Ama influencer olmak için hiçbir şey olmanıza gerek yok. Atom fizikçisi de influencer olabilir, dans eden bir maymun da... Ama inanın maymun daha çok izlenir.

"SEVGİLİLER GÜNÜMÜZ KOLTUK TAŞIYARAK GEÇTİ"

14 Şubat Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdikleri sorulması üzerine çift, kahkahalar içinde o gün ne yaptıklarını anlattı; "Yeni bir mobilya aldık ama eskisini alacaklarını sanıyorduk. Yenisini getirenler, ‘Bunu da biz mi indireceğiz?’ dedi. Sonunda sevgililer günümüz koltuk taşıyarak ve temizlik yaparak geçirdik."

"BU YAZ DENİZE İLK BİZ GİRECEĞİZ"

Geçtiğimiz yıl iş nedeniyle eşiyle tatil yapamadığını söyleyen Deniz Uğur; "Bu sene Kıbrıs’a kaçıp denize ilk biz girmek istiyoruz" dedi.