11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin dün akşam Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta ikinci golü kaydeden Deniz Türüç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Deniz Türüç, "Çok mutluyum, golden ziyade 3 puan çok önemliydi. Oyun çok önemliydi. Takımda çok iyi ve sıcak bir ortam var. Daha iyi günler görmemiz gerekiyor, Türkiye büyük bir ülke ve yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Her şey daha güzel olur inşallah" diye konuştu.
"EŞİM 'NE ZAMAN GOL ATACAKSIN, ÇOCUK DOĞACAK' DİYEREK BASKI KURDU"
Attığı golü eşine ve yeni doğacak kızına armağan ettiğini kaydeden milli futbolcu, "Eşim hamile 7 aylık, hem gelecek kızıma hem eşime armağan ediyorum. Bana söylüyordu, 'Ne zaman gol atacaksın, iki ay sonra çocuğu doğuracağım' diye. Şakayla karışık baskı kuruyordu üzerimde. Çok şükür, bir gol attım. Benim golümden önemli 3 puandı. 15 puana yükseldik, bununla beraber İzlanda yenildi. Hepsiyle beraber çok güzel bir akşam oldu bizim için" ifadelerini kullandı.
" FENERBAHÇE'DE HER ZAMAN KONU FUTBOL"
Bu sezon Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye gelen Deniz Türüç, sarı-lacivertlilerde iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini belirterek, "Orada başarılı olmak için iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Ersun hoca her gün tekrarlıyor. Antrenman başı, antrenman sonu her zaman konu futbol. Arkadan topu oyuna sokma, boşa adam çıkarma, iyi sonlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu milli takımda da aynı. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. 15 puana geldik. İzlanda da yenildi. Çok önemli bizim için" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağına inandığını dile getiren 26 yaşındaki orta saha, "Geçen sene ben yoktum, ne desem yalan olur. Ben aralarında yoktum. Ama bu sene Fenerbahçe çok iyi gidiyor, çok büyük bir camia. İnanılmaz bir taraftar atmosferi var. Kulüp içinde, herkes söylüyor, gerçekten aile ortamı var. İyi gittikçe bunların hepsi daha iyi oluyor. İnşallah şampiyon olacağımıza sonuna kadar inanıyorum" dedi.
" GALATASARAY'A SAYGI DUYUYORUM AMA..."
Milli futbolcu ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklifinde kendisinin sarı-lacivertlileri seçmesini hatırlatması üzerine, "Galatasaray'a çok saygı duyuyorum, büyük bir kulüp. Ama hiçbir kulüp, Fenerbahçe'den daha büyük değil Türkiye'de. Bunu söylemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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