- Faydaları arasında, bağışıklık sistemini güçlendirmek en başta gelir. Deniz suyu, yüzme sırasında vücut tarafından kolayca emilir. Bu sayede; vücut hastalıklarla savaşır, zararlı toksinleri atarak cilt gözeneklerini açar. Deniz suyu, sağlıklı bir bağışıklık sistemine yardımcı olan antibiyotik ve antibakteriyel etkiler yaratan elementleri; vitamini, mineral tuzunu, eser miktarda elementi, amino grup asitleri, mikroorganizmaları içerir.
- Dolaşımı arttırır, vücudunuzdaki kan dolaşımını kolaylaştırır. Kalp, kılcal damarlar, atar ve toplar damarlarda oluşan; daha sonra tekrar kalbe dönen kanla vücudunuza kalbinizden kan taşır. Stres, kötü beslenme yahut çevresel zehirlenme tarafından tüketilmiş temel minerallerin geri yüklenmesini sağlayarak dolaşımı arttırır.
- Cilt sağlığını destekler. Deniz suyunun içerisinde bulunan magnezyum hidrat, cildin genç görünmesi için önemli bir mineraldir. İçeriğinde bulunan tuz çözeltisi cildin nemini teşvik eder. Bunun yanı sıra; ciltte bulunan kızarıklık, pürüzlülük, iltihaplı durumlar için iyileştirici etkiye sahiptir.
- Stres ve depresyonla mücadele eder. Yüzmek; depresyon, sinir bozukluğu, anksiyete, ilgisizlik gibi birçok duygusal problemde tedavi olarak kullanılmaktadır. Magnezyum lityum ile deniz suyunun içeriğindeki bromin, beyindeki uygun serotonin, melatonin, triptamin düzeylerini stabilize ve muhafaza etme yeteneğine sahip sakinleştirici unsurlardandır.
- Uykusuzluğu tedavi eder. Kaslar ile sinirleri sakinleştirerek stresi azaltmaya yardımcı olur. Deniz suyunun içerisinde bulunan mineraller; kaliteli uyku getirici, uykusuzluk tedavisine yardımcı bazı doğal hipnotikleri içermektedir.
- Üst solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Astım, şiddetli öksürük, balgam yahut diğer solunum problemlerinden rahatsız kişiler; nefeslerini açmak için deniz suyundan, esintisinden yararlanmaktadır. Deniz suyunun, akciğere zararlı gelen toksinler ile diğer unsurları ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu bilinir.
- Karaciğer ve böbrek sorunlarıyla mücadele eder. Deniz suyunun hücreleri yenileme özelliği vardır. Bu nedenle, siroz gibi hastalıkların zararlarından kurtulmak için süreci hızlandırır. Bu hastalığın bir sonucu olan karın şişliğinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
- Zihni tazeler. Deniz suyunun beyni etkileyerek zihni sakinleştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Zihinle beden gençleşmesine yardımcı olur. Bu, kalbin korunmasını da sağlamaktadır. Taze kan pompalanmasına neden olan yüzmek, zihnin daha uyanık, daha aktif olmasını sağlar.
- Atopik Dermatit'i tedavi eder. Atopik Dermatit; iltihaplı, kaşıntılı cilt ile karakterize edilen kronik cilt hastalığı türüdür. Yüzmek, Atopik Dermatit için etkili tedavi yöntemi olarak kabul edilir.
- Egzamaya iyi gelir. Egzamalı kişilerde yaşanan kaşıntı yahut yanmada rahatlama sağlar. Ayrıca, deniz suyunun çeşitli bakterilerle mücadele ederek tedavinin daha etkili olmasına yardımcı olduğu gerçektir.
- Artrit hastalığına iyi gelir. "Psöryazi" ve "Psöryazi Artrit" gibi hastalıklardan muzdarip kişiler için tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Eklem ağrısı ya da cilt tahrişinde önemli iyileşmeler görülmektedir.
- Kemikleri güçlendirir. Deniz suyunun içeriğindeki mineraller; kırıkları düzeltmek için kemikler üzerinde kalsiyum, fosfor ile iyodu artırmaya yardımcı olabilmektedir. Ayrıca; belirli miktardaki elementlerin emilimini destekleyerek, osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesinde bir seçenek olarak kullanılır.,
- Soğuk algınlığıyla gribe iyi gelir. Yüzme esnasında vücudunuzu, mineraller, amino grup asitler, belirli miktarda elementler, vitaminler ile sarmış olacaktır. Böylece, grip veya soğuk algınlığı hastalığı geçiriyorsanız deniz suyu size çok iyi gelecektir. Deniz suyunun içeriğinde bulunan tüm bileşenler antibiyotik etkiye sahiptir.
- Bunların yanı sıra deniz tuzu; ateşlenme, alerji yahut otoimmün bozukluklarını defetmek için vücutta güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olur.
- Deniz tuzu, yaşamı tehdit eden hastalıkların oluşum riskini ortadan kaldırır. Vücutta bulunan asitlerin yüksek seviyelere gelmesini önlemez, tersine çevirmek için size yardımcı olur.
- Yiyeceklerin daha hızlı sindirilmesini sağlayan deniz suyunun içerisindeki tuz, kilo vermeyi de kolaylaştırır. Atıkların sistem içinde birikmesini önlemede yardımcı olur.
- Deniz suyunun tuzlu olması, yüksek kolesterol ya da yüksek kan basıncını azaltmakta, düzensiz kalp atışlarını düzenlemekte yardımcı olur. Bu nedenle; ateroskleroz, kalp krizi ya da felci engelleyebilmektedir.
- Vücutta uygun şeker seviyesini korumaya yardımcı olmak için insülin ihtiyacını azaltmaya destek olabilmektedir.
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