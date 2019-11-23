23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğan Deniz Seki, ilkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.
DENİZ SEKİ'NİN İLK YILLARI
İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. 1995 yılında, "Pop-Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı ile[kaynak belirtilmeli] birinci oldu, 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlandı. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.
2000'Lİ YILLAR VE SONRASI
İkinci albüm çalışması olan Anlattım'ın ardından üçüncü albümü Şeffaf, 12 Aralık 2001 tarihinde yayınlandı, bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klipler çekildi. 70'li yılların popüler şarkılarından oluşan dördüncü albümü ise "Aşkların En Güzeli" 27. Ağustos 2003'te yayınlandı, 25 Mart 2005'te yayınlanan beşinci albümü "Aşk Denizi"ndeki 14 şarkının 13'ünün sözleri ve bestesi yine Deniz Seki'ye aittir. Üç yıl aranın ardından 2008 yılında yayınlanan Sahici albümünde yine çoğunlukla kendi bestelerini seslendirmiş, albümün ilk klibi kardeşi Serdar Seki yönetmenliğinde "Aptal" şarkısına çekilmiştir. Albümle aynı isimli Sahici şarkısına ikinci klip çekilmiş, şarkı birçok Türkçe Top Müzik listesinde liste başı olmuştur. "Şaka Değil" ve "Zirve" parçalarına resimlerinden ve klip görüntülerinden oluşan yeni klip hazırlanmış olsa da sanatçı cezaevinde olduğu için müzik listelerinde yer almamıştır. Ayrıca, Deniz Seki 2006'da yayınlanan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde "Gonca" rolüyle rol almış ve aynı yıl Lipton markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirmiştir.
Deniz Seki uyuşturucu soruşturmasının ardından yaşadığı kötü günlerin arkasından yüze yakın konser ve program yaptıktan sonra yine birçok şarkının kendisine ait olduğu Sözyaşlarım albümü 2011 yılında yayınlanmış, ayrıca aynı yıl Yavuz Bingöl ile 5 bölümlük bir müzik programı yaptı ve 2012 yılında İzzet Çapa ile bir televizyon programı, müzikal ve bir sinema filmi yapacağını duyurmuştur. Sözyaşlarım albümünün ilk klibi Serdar Seki yönetmenliğinde "Suya Hapsettim" şarkısına çekilmiştir. Şarkı birçok televizyon dizisinde kullanılmıştır. Albümde ikinci şarkı "Aşk Müzikali"'ne yine Serdar Seki yönetmenliğinde Nahide Rüya Adasında çekilmiştir.
DENİZ SEKİ HAPİS CEZASI
İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını infaz savcılığına gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Seki, 15. Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 16. Kasım 2014'te cezaevine gönderildi. 5. Haziran 2017'de tahliye edildi.
Albüm
Hiç Kimse Değilim (1997)
Anlattım (1999)
Şeffaf (2001)
Aşkların En Güzeli (2003)
Aşk Denizi (2005)
Sahici (2008)
Sözyaşlarım (2011)
İz (2014)
Uzun Hikaye (2018)
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