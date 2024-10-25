Deniz Seki'den sonbahar şarkısı
Yorumcu, söz yazarı, besteci Deniz Seki, sahnede geçen hayatımın sanki kısa bir parçası dediği yepyeni teklisi 'Benim Hikâyem' ile sonbaharı karşılıyor
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Sözü müziği Nahide Babashlı'ya düzenlemesi Murat Yeter'e ait 'Benim Hikâyem' Karma Music Recording etiketiyle 25 Ekim Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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Deniz Seki'nin güçlü ve eşsiz yorumuyla yeniden farklı bir hale dönüşen 'Benim Hikâyem'de buram buram duygusallık şarkının geneline yayılmış durumda.
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Bu şarkıyla zirveye çıkacağının işaret fişeğini yakan Deniz Seki, video klipte ve fotoğrafta Safa Gülsoy ile çalıştı.
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Aynı zamanda ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu da sergilediği video klipte Seki, kullanılan ana renk beyaz, aşkı, saflığı, özgürlüğü, barışı temsil ediyor.