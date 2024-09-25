Otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler de gerçekleştirecek ekipler, kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini de alacak.