Deniz Hamzaoğlu 'Kalpazan' hakkında konuştu

SHOW TV’de yayınlanan, O3 Medya imzalı ilk bölümüyle izleyicilerin kalplerine dokunan ve övgü dolu yorumlar alan 'Kalpazan'da 'Bulgary Bayram’ı canlandıran Deniz Hamzaoğlu, projenin gördüğü ilgiye dair açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğiyle hayata geçirilen 'Kalpazan’ı okur okumaz çok beğendiğini söyleyen başarılı Deniz Hamzaoğlu, projeyi şöyle anlattı; ”Senaryosunu çok beğendim, her açıdan zengin karakterlerle bezeli olması bizlere de oldukça geniş bir oyun alanı veriyor. 'Bulgary Bayram' ile benzer yönlerim olduğunu söyleyemem. Sevimli görünse de çok tekin biri değil. Etrafımızda çok var.”

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"TESADÜF OLMAYAN BİR BAŞARIYDI"

Deniz Hamzaoğlu, hazırlık süreci ve dizinin başarısına dair ise şunları belirtti; “Çok ciddi ve itinalı bir hazırlık sürecinin sonunda tesadüf olmayan bir başarıydı. Sürpriz bozmadan anlatmak zor ama işler her bölüm daha da karışacak diyebilirim.”

Dizinin mottosu olan; “İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın” sözü için ise Hamzaoğlu; “Doğru söze ne denir?” şeklinde yorum yaptı.

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi güçlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı 'Kalpazan', her pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de.