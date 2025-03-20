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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Deniz Gül ilk kez A Milli formayı giydi! - Futbol Haberleri

        Deniz Gül ilk kez A Milli formayı giydi!

        A Milli Futbol Takımı'nda 20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül, Macaristan maçıyla ilk kez milli formayı giydi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:41
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        Deniz Gül ilk kez A Milli formayı giydi!
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        UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Macaristan ile karşılaştı.

        Ay-yıldızlılarda 20 yaşındaki futbolcu Deniz Gül ilk milli maç heyecanını yaşadı.

        Müsabakaya yedek başlayan Gül, 46. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

        Deniz Gül ilk kez A Milli Takım’da forma giydi

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