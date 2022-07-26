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Deniz dibindeki metalleri geri dönüşüme kazandırarak ekmeğini kazanıyor

Antalya'da pandemi ile şoförlük mesleğini yapamayan ve işsiz kalan kişi hayatını denizin dibindeki metalleri çıkartarak idame ettiriyor. Çıkardığı metalleri geri dönüşüme satarak hem çevreyi koruyor hem de para kazanıyor.

26.07.2022 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Antalya’da turizm sektöründe şoför olarak çalışırken pandemiyle birlikte işsiz kalan 4 çocuk babası Erhan Uludağ (35), kentin dünyaca ünlü sahilinde denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri geri dönüşüme satıyor, paraya para demiyor. Geçen yaz sezonunda 25 ton, bu yaz ise şu ana kadar 15 ton demir çıkardığını belirten Uludağ, aylık kazancının ise 25-30 bin arasında olduğunu kaydetti.

  • Antalya Muratpaşa’da yaşayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, turizm sektöründe şoför olarak çalışırken araya pandeminin girmesiyle işsiz kaldı. İş aramasına karşın bulamayan Uludağ, bir gün denize girmek için geldiği Konyaaltı Sahili’nde yüzerken suyun dibinde metalleri fark etti. Demirleri geri dönüşüme satabileceği fikriyle her gün sahile gelip denizin dibine tüpsüz palet ve gözlüğüyle dalan Uludağ, günlük 100 ile 150 kilo arasında metal çıkarmaya başladı, bu metalleri geri dönüşüme satarak da aylık kazancını 25-30 bin lira yaptı.

  • ŞU ANA KADAR 40 TON ÇIKARDI

    Geçen yaz sezonu 25, bu yaz şu ana kadar 15 ton çıkaran azimli adam, kış aylarında ise köyüne gidip tatil yapıyor. Elde ettiği gelirle pandemide biriken borçlarını kapatan, işini sürdürebilmek için bir de kamyonet alan Uludağ’ın hedefi ise kiradan kurtulup ev almak.

  • “AYLIK 25-30 BİN KAZANIYORUM”

    Turizm sektöründe şoförlük yaptığı sırada pandemiyle birlikte işsiz kaldığını belirten Erhan Uludağ, suyun altında metalleri keşfetmesiyle birlikte hayatının değiştiğini söyledi. Uludağ, metalleri değerlendirmek için gerekli müracaatları yaptığını ifade ederek, “Geçen yıl Konyaaltı Sahil şeridinde girdiğim her yerde metal görüyordum. Günlük 150-200 kilo çıkartarak toplamda yaz sezonunda 25 ton çıkardım. Bu sezon ise 15 ton oldu. Hepsini bir deftere işliyorum. Aylık kazancım 25-30 bin lira arasında. Sadece bu işe adapte oldum. Bir araba aldım kendime bu işi yapmak için, pandemiden kalan borçlarımı ödedim. Pandemi benim hem çok zora soktu, hem de hayatımı değiştirmiş oldu” dedi.

  • “HEM TATİL HEM İŞ”

    Yaz boyunca işini devam ettirdiğini, kışın ise köyüne giderek tatil yaptığını anlatan Uludağ, “Eşim ilk başta şaşırdı. Bazen ailemi de getiriyorum. Hem çocuklar denize giriyor. Hem tatil hem iş gibi bir şey oldu bizimki. Bu şekilde devam edersem, kirada oturuyorum ve ev almayı düşünüyorum. İnancımızı kaybetmeyelim. Para kazanmak istedikten sonra her türlü kazanılıyor” diye konuştu.

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