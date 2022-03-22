Deniz çekilince ortaya çıkmıştı... Harekete geçildi

Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, önceki gün denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı.
DHA'nın haberine göre Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu.
Burgaz Ören Yeri'ndeki tarihi antik kentin liman kalıntılarının ortaya çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.
Muğla Valiliği'nin destekleriyle, bölgede kazı ve araştırmaları yürüten Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı'nca denizin çekilmesiyle ortaya çıkan 4 limana ait kalıntılar için belgeleme çalışmalarına başlandı.
Tespit çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması beklenirken, bölgede yıl boyunca çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarının yapılacağı da belirtildi.
'ZAMAN ZAMAN GÜN YÜZÜNE ÇIKAN BU YAPI KALINTILARI DAHA GÖRÜNÜR HALE GELDİ'
Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Modern Burgaz yerleşimi olan antik Stadia Kenti, Datça ilçe merkezinin yaklaşık 2 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Deniz seviyesinden 12 metre yüksekliğe sahip Dalacak Burnu ve bu burnun devamındaki kıyı hattı boyunca yaklaşık 400 metre devam eden Burgaz yerleşim yeri tahmini olarak 45 hektarlık bir alana yayılmıştır.
En erken yerleşim evresinin M.Ö. 8'inci yüzyıla kadar gittiği önerilen Burgaz, M.Ö. 4'üncü yüzyıl ve sonrasında yerleşim görmeye devam etmiştir. Antik Dönem'de Knidos Yarımadası'nın en büyük üretim merkezlerinden biri olan Burgaz'da konut, üretim ve depolama yapılarının dışında, Dalacak Burnu etrafında görülebilen sur ve liman duvarları gözle görülebilen en dikkat çekici kalıntılardır.
Özellikle kıyı kesiminde yer alan 4 limanı ve bu liman yapılarına ait kalıntılar günümüzde yer yer görülebilmektedir. Yine bu limanların çevresinde inşa edilmiş Geç Antik Dönem'e tarihlenen üretim atölyeleri ve dolialar (depolar) kıyı şeridi boyunca görülmektedir. Antik dönemde kıyıya yakın noktalara inşa edilen bu yapılar, yüzyıllar içerisinde gerçekleşen deniz seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak kısmen deniz içerisinde kalmışlardır. Fakat kış ikliminin yoğun geçtiği 2022 döneminde yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman tekrar gün yüzüne çıkan bu yapı kalıntıları daha görünür hale gelmektedir.
Geçtiğimiz günlerde deniz çekilmesine bağlı olarak tekrar gün yüzüne çıkan bu kalıntılarsa, T.C. Muğla Valiliği destekleriyle, bölgede kazı ve araştırmaları yürüten Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı'nca belgeleme çalışmaları yürütülmektedir."
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