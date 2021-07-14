Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Deniz Çakır da tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çakır, önceki gün müdavimi olduğu Gümüşlük'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, denize girmek yerine gün boyu arkadaşıyla birlikte sohbet etmeyi tercih etti.