Deniz Çakır'dan 'sokak hayvanları' çıkışı
Sokak hayvanlarının uyutulmasına tepki gösteren Deniz Çakır; "Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız ilk önce benden başlayın" dedi
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Oyuncu Deniz Çakır, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Sokak hayvanlarının uyutulması hakkında konuşan Çakır; "Saldırganlaşan hayvanlara başka yöntemler bulmak gerek" ifadelerini kullandı.
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Deniz Çakır; "Sokak hayvanlarını uyutmakla ilgili ağızlarından cümleler çıkıyor. İlk beni uyutun, çok okeyim buna. Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum, ilk beni uyutun. Bir çocukla sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok" dedi.
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Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
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"BAŞÖRTÜLÜ ROLÜ OYNARIM"
2018'de başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla mahkemelik olan Deniz Çakır, "Başörtülü bir kadını oynar mısın?" sorusuna ise "Ben hayatım boyunca bütün özgürlüklerin arkasında durdum. Başörtülü kadınları da savundum, başörtüsüz kadınları da. Bahsi geçen olayda da benim haklı olduğum ortaya çıktı. Ben kazandım o davayı. Benim söylediğim her şeyin doğru, karşı tarafın söylediklerinin doğru olmadığı belgelerle ortaya çıktı. Elbette ki oynarım. Onun dünyasının zorluklarını oynamak benim için bir macera. Kendim gibi olmayanların maceralarını, zorluklarını oynamak dünyanın en keyifli şeyi" yanıtını verdi.