Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu mahkemeye ulaştı

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen rapor, mahkemeye ulaştı.

Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte de olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzündeki izin sabit niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedildi.

Taraflar arasındaki bir sonraki duruşma, 5 Aralık'ta görülecek.