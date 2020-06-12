Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle kendini korumaya alan Akkaya, maske takmayı da ihmal etmedi.

Elinden dezenfektan şişesini de ayırmayan Akkaya, "Tedbiri elden bırakmıyorum" şeklinde konuştu.