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Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin'in dava kavgası yeniden başladı: Biz artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz! - Magazin haberleri

Deniz Akkaya: Biz artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz!

Eski sevgilisi Efe Önbilgin'in kendisine 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının engellenmesi için açtığı davayı kazanan manken Deniz Akkaya, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Akkaya, "Arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe’nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu. Biz anne-kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz." dedi

18.08.2021 - 11:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • İş insanı Efe Önbilgin, eski manken Deniz Akkaya ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kaybetmişti. Bunun üzerine Önbilgin, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı ve davanın yeniden görülmesi için başvurdu.

  • "BUNLARA DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ"

    Akkaya, ardından Ayşe'nin babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan paylaşarak, dava süreci sonrası yaşadıklarını anlattı. Deniz Akkaya, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

    Kızım Ayşe’nin doğumundan beri biyolojik babasının mobbing ve her türlü şiddetine rağmen yüreğime taş basarak, kızımın gelişimi için ilişki tesis etme çabalarımıza şahit oldunuz. Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra’ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen... Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek, oradan döndü.

    Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe’nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu. Biz anne-kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak.

  • OLAYIN GEÇMİŞİ

    Efe Önbilgin'in kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe'ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya'nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu.

    Deniz Akkaya'ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü.

    Dilekçede, Efe Önbilgin'in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya'ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.

  • TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNİ TEKRARLAMIŞTI

    Öte yandan Deniz Akkaya, geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum." sözlerini tekrarlamıştı.

    Akkaya, "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem." ifadelerini kullanarak tartışma konusu olmuştu.

  • "ÇILGIN YAŞADIM, DURULDUM"

    Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını da belirten Akkaya, "Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum. Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. 'Kırkından sonra azanı teneşir paklar' diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız." demişti.

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