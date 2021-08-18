"BUNLARA DELİ MUAMELESİ YAPIYORUZ"

Akkaya, ardından Ayşe'nin babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan paylaşarak, dava süreci sonrası yaşadıklarını anlattı. Deniz Akkaya, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Kızım Ayşe’nin doğumundan beri biyolojik babasının mobbing ve her türlü şiddetine rağmen yüreğime taş basarak, kızımın gelişimi için ilişki tesis etme çabalarımıza şahit oldunuz. Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra’ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen... Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek, oradan döndü.

Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe’nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu. Biz anne-kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak.