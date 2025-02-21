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        Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu paylaştı

        Eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı olaylı süreçle gündemde olan Deniz Akkaya, ruh sağlığı raporunu yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:04
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        Ruh sağlığı raporunu paylaştı
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        Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

        Deniz Akkaya, aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermiş, bunun üzerine devlet koruması altına alınan Ayşe Önbilgin'e psikolojik destek verilmişti.

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        Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında olan Ayşe Önbilgin babasına teslim edilmişti.

        Efe Önbilgin, sonrasında Deniz Akkaya’nın bipolar hastası olduğunu belirterek, eski eşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istemişti. Ardından Deniz Akkaya hakkında vesayet davası açılmıştı. Mahkeme, dava kapsamında emekli mankenin mal varlıklarına tedbir kararı koydurarak, fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevk edilmesine karar vermişti.

        Deniz Akkaya, eski eşinin kendisi hakkındaki iddialarının ardından, 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu vurguladı.

        Deniz Akkaya'nın aldığı sağlık raporunun iki yıl geçerli olduğu ifade edildi.

        EFE ÖNBİLGİN, NAFAKANIN KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

        Öte yandan Efe Önbilgin, açtığı velayet davası devam ederken, kızı için Akkaya’ya ödediği aylık 4 bin TL'lik nafakanın kaldırılması talebiyle bir dava daha açtı.

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        #deniz akkaya

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