‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’ Kalyon Kültür’de açıldı

Sanatçının yirmi yıllık çalışma serüveninin en özel eserlerinin yanı sıra Kalyon Kültür için hazırladığı eserlerden oluşan bu sergi, 14 Şubat 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sanatseverlerin heyecanla beklediği Ian Berry’nin İstanbul’daki ilk sergisi ‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’nin açılışı, 29 Kasım Cuma günü Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun ev sahipliğinde, sanatçı Ian Berry ile basının ve özel davetlilerin katılımıyla Kalyon Kültür’de gerçekleşti.

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Serginin açılış konuşmasında sanatçı Ian Berry sergi ile ilgili olarak şunları söyledi: İstanbul, tarihi ve mimari dokusu, hızla akıp giden günlük yaşamı ile büyüleyici bir şehir. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıl önce üniversiteden sonra ailemin evine döndüğümde bir yığın giyemediğim kotlarım vardı. O dönem gazete kağıtlarından Tony Blair’in portresini yapmıştım ve bunu kotlarla da yapabileceğimi düşünerek çalışmaya başladım. Denimle bu tekniği oturtmak birkaç yıl sürdü. Dikişleri sökerken bu kıyafetleri üreten ve giyen insanları düşünüyordum. Bir anda kendimi birçok duyguya savrulurken buldum. Denim, yapmak istediğim sanatı erişilebilir kılmak için kullandığım bir araç haline dönüştü. Denimi herkes giyiyor, o yüzden de bu malzemeyle çalışıyorum. Benim yaptığım sanata da herkes erişebilsin istiyorum. Kalyon Kültür’ün bulunduğu bu konakta, Şair İhsan Raif Hanım ve Arif Mardin gibi isimler yaşamış. Sanatla iç içe geçen bu yaşanmışlıklar beni çok etkiledi. Sergideki eserlerimi seçmemde buranın daha önce bir ‘yuva’ olmasına dikkat ettim. Ziyaretçilerimiz bu sergide hem yeni eserlerimi hem de daha önce sergilediğim fakat Kalyon Kültür’ün mimarisine göre yeniden renove ettiğim eserleri görecekler.

REKLAM Nice sanatçıya ev sahipliği yapan; şairlere, yazarlara, ressamlara ilham veren Kalyon Kültür’de bizi biz yapan tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak topluma ve özellikle geleceğin teminatı olan gençlerimize, çocuklarımıza ilham vermek olduğunu vurgulayan Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu sözlerine şöyle devam etti: Kültür ve sanat faaliyetleri toplumu kaynaştırır, birleştirir ve iyileştirir. Biliyoruz ki, şiddeti, öfkeyi, kavgayı sanat iyileştirir… Farklı kimlikleri, farklı kültürleri ortak bir dil ve duyguda sanat buluşturur. İşte bu nedenle, “sanat herkesin hakkı” diyor ve 7’den 70’e herkesi, sanatın renkli ve zengin dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz. Kalyon Kültür’de çağdaş sanatçı Ian Berry’yi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Sanatçımız “Denim Ötesi” isimli sergisiyle Türkiye’de ilk sergisini Kalyon Kültür’de açıyor. Sergimiz sizleri, tamamı denim kumaşıyla hazırlanan büyülü bir dünyada yolculuğa çıkaracak. Bu yolculuktan keyif almanızı diliyorum.

Serginin küratörlüğünü yapan Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora; “Bu sergide bizi bir araya getiren sanatçımız Ian Berry, dünyada denimi sanatla ilişkilendiren öncü isimlerden biri ve yalnızca denimle çalışıyor. Berry’nin çalışmaları, denimi modern dünyanın tüketim mekanizması, kitle kültürü gibi güçlü fenomenlerin alanından alarak onlara sürdürülebilirlik ve sosyal dönüşüm için yeni bir söylem entegre ediyor. Alışkanlıklar ve atık gibi kavramlara bakış açımız bu söylemde yeniden sorgulanıyor. İzleyici bu mavi evrende hem kendi belleğinde hem de toplumsal bellekte bir yolculuğa davet ediliyor” dedi.

Konuşmaların ardından; İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin’in de aralarında bulunduğu özel misafirler sanatçı Ian Berry’nin eşliğinde sergiyi ziyaret etti. Kalyon Kültür’e özel yeni eserler ve Ian Berry’nin 20 yıllık eserleri bu sergide yaşamı, içinde barındırdığı tüm duygularla tasvir etmek için denim kumaştan daha iyi bir malzeme olmadığını düşünerek yola çıkan Ian Berry, ‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’ sergisinde bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından seçtiği eserleri Kalyon Kültür’ün mimarisine göre yeniden renove etti.

REKLAM Bu eserler arasında Londra'da da büyük beğeni toplayan ve tüm Avrupa’da başarılı müzelerde sergilenen 'Kapalı Kapılar Ardında (Behind Closed Doors)' sergisinin ana eserleri ile Ian’ın 'Hotel California'dan, Los Angeles'taki Roosevelt Oteli'ni tasvir ettiği ve sadece denim kullanarak parlattığı “Paradise Lost” eseri yer alıyor. Dünya çapındaki denim uzmanlarının Berry'nin ‘Denim Efsaneniz Kim?’ sorusuna verdiği yanıtlardan oluşan ve pek çok ünlü yıldızın portre çalışması olarak müze ve galerilerde sergilenen “Denim Legends’ eseri de sergide bulunan eserler arasında. Serginin en çok ilgi çekecek eserlerinden biri ise düzinelerce el yapımı bitki ile çiçeklerden oluşan Berry’nin ünlü eseri ‘Gizli Bahçe (Secret Garden)’ olacak.

Öte yandan sanatçı Kalyon bu sergi için yeni eserler de hazırladı. Bunlardan ilki sanatçının talih ve pozitif düşünmeyle ilişkilendirdiği Çin astrolojisinden 12 hayvan figürünü ve sembollerinden oluşan bir seriyi içeriyor. Berry’nin Türk izleyiciler için gerçekleştirdiği bir diğer çalışma ise ilhamını 15. yüzyılın mavi beyazla karakterize olan İznik çinilerinden aldığı bir natürmort. Sanatçının vazoda çiçekleri betimlediği bu çalışma birden fazla çininin bir araya gelmesinden oluşuyormuş gibi bir illüzyon yaratıyor.

Ian Berry Hakıkında: Bir yığın eski kot pantolonu ve mavinin zıt tonlarını fark etmek… Ian Berry, birkaç makas ve yapıştırıcıdan sonra kısa sürede hakkında en çok konuşulan genç sanatçılardan biri haline geldi. Her ne kadar bunun bir deney olarak başladığını kabul etse de denimle çalışırken kotla ve özellikle de diğer insanların kotlarıyla olan bağını fark etmeye başladı. İletişim kurmanın yolunu bulmuştu ve kısa süre sonra dünyanın önde gelen 30 yaş altı ilk 30 sanatçısı ve Rivet 50 kazananı oldu. Bu onu 2019'da denim alanında dünyanın en etkili 50 kişisinden biri yaptı ve WeAR Magazine Berry’yi sürekli olarak Top 100 listesinde gösterdi. Aslen Kuzey İngiltere'nin, bir zamanlar tekstil endüstrisinin geliştiği taşra kenti Huddersfield'li olan Berry, bu sayede büyük başarı elde etti. Pek çok kişinin dikkatini çeken Berry, yapımı zahmetli olsa da sipariş üzerine birkaç portre çekmeyi başardı; Debbie Harry, Jennifer Saunders, Giorgio Armani ve Lapo Elkann ve Brezilyalı model Giselle bunlardan birkaçı. Ancak en tanınmış portresi, bir başka Brezilyalı Ayrton Senna'nın, ailesinin kot pantolonunu kullanarak ve onun adına kurulan enstitüyü desteklemek amacıyla yaptığı portreydi. 2021'de İtalya'nın Cenova şehri için Garibaldi'nin portre komisyonunu açıkladı. 2022'de Şili'nin önde gelen üç sanatçısı Jorge González, Ana Tijoux ve Illapu'dan Roberto Márquez'in portrelerini tamamladı ve memleketi Almanya'nın Buttenheim kentindeki Levi Strauss Müzesi'nde yer alan ikonik Denim Yenilikçileri Müzesi için Levi Strauss'un portresini yapmak üzere görevlendirildi. 2023 yılında Paris, Milano ve Madrid'de sergilenen dev eserleriyle 501 jean'in 150. yıl dönümünün anılmasına yardımcı olmak üzere seçildi. Bilinen gösterileri arasında 2016'da 'Behind Closed Doors' ve 'My Beautiful Launderette' ve 2019'da Hotel California yer almaktadır. San Francisco'da New San Fran Flower Mart'ta Gizli Bahçe'nin kalıcı enstalasyonunu açtı. 2022 yılında, tek bir malzemeyi keşfetmeleri ve kariyerlerini bu malzemeden yapmalarıyla tanınan sanatçıların oluşturduğu bir hareket olan Art Materialism'in kurucu üyesi oldu. Avustralya'nın Sidney kentinde, İsveç'in Skane kentinde ve Amsterdam'da yaşamış ve çalışmış olan sanatçı, şu anda Doğu Londra'da Poplar'da yaşamaktadır.