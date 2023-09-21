Dengesiz filmi konusu nedir? Unhinged oyuncuları kimler?
Dengesiz filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin başrolünde Oscar ödüllü Yeni Zelandalı sanatçı Russel Crowe yer alırken, yönetmenliğini Derrick Borte üstlenmektedir. Aksiyon-gerilim türünde olan Dengesiz filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Dengesiz (Unhinged) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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2020 yılında vizyona giren Unhinged filmi 21 Eylül akşamı televizyon izleyicisi karşısına çıkıyor. Dengesiz filminin senaryosunu Carl Ellsworth tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Derrick Borte oturmaktadır. Peki, "Dengesiz filmi konusu nedir? Unhinged oyuncuları kimler?" İşte Dengesiz filmi hakkında tüm detaylar...
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DENGESİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?
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DENGESİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Russell Crowe
Caren Pistorius
Gabriel Bateman
Jimmi Simpson
Lucy Faust
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