İHA

Ordu'dun Fatsa ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan 3 kişi Samsun'da polisin takibi sonucu yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Vanlı olduğu öğrenilen inşaat işçisi Şahin Dağlar silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karışan Özcan Güler, Özgür Güler ve Nurullah Güler yolcu otobüsüne binerek sabah geldikleri Adana'ya kaçmak istediler. Ancak, şahısların içinde bulundukları otobüsün plakası tespit edildi ve Samsun polisine bildirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkiinde polis uygulama noktasında görevli polisler yaptıkları takip sonucu söz konusu yolcu otobüsünü durdurup, şüphelileri gözaltına aldı. Maktulün memleketlisi olan iki kardeş ve bir yeğen kelepçelenerek polis uygulama noktasına götürüldü.

Samsun'daki polis uygulama noktasında gözaltına alınan 3 kişi Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kullanıp kullanmadıklarının tespiti için el svabları alındı. Şüphelilerden Özcan Güler cinayeti namus meselesi yüzünden kendisinin işlediğini ve silahı da Fatsa ilçesinde dereye attığını itiraf etti.

Katil zanlısı Özcan Güler'in cezaevinden denetimli serbestlik yasası kapsamında yeni çıktığı öğrenildi. Samsun polisi tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan sağlık raporunun ardından Ordu polisine teslim edildiler. Şüpheliler Ordu'ya götürüldüler.