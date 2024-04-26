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        Haberler Yaşam Demirci kirazı coğrafi işaret aldı

        Demirci kirazı coğrafi işaret aldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde üretimi yapılan Demirci kirazı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:46
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        Demirci kirazı tescillendi
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        Demirci Kaymakamlığı koordinesinde Demirci Ziraat Odasınca, bölgede yoğun olarak üretilen kirazın tescili için başlatılan çalışmalar sonuçlandı.

        Türk Patent ve Marka Kurumu, Demirci kirazının coğrafi işaret olarak tesciline karar verdi.

        Kaymakam Adem Kaya, 2021 yılında hazırlanan coğrafi işaret çalışmasına Zafer Kalkınma Ajansının da destek verdiğini anımsattı.

        Tescil kararının Demirci kirazının marka değerini artıracağını belirten Kaya, emeği geçenleri kutladı.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise ilçe genelinde 24 bin 500 dekar alanda yılda ortalama 15 bin ton civarında kiraz üretimi yapıldığını dile getirdi.

        Üreticilerin hasat sezonuna hazırlandığını anlatan Kara, "Belediye olarak özellikle kiraz hasadı yapılacak kırsal mahallelerde yol çalışmaları yapıyoruz. Üreticimize bol ve bereketli bir hasat dönemi temenni ediyoruz." diye konuştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt da coğrafi işaret tescilinin onaylanması ile bölgedeki kiraz üretiminin 20 bin tona ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

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        #Demirci kirazı
        #Manisa
        #haberler
        #coğrafi işaret
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